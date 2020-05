Wermelskirchener Gastronomie : Verhaltener Neustart in den Restaurants

Endlich wieder zu „unserem Griechen“ (v.l.): Axel und Tina Kulessa sind Stammgäste bei „Dimitra“ und haben die Restaurantbesuche in den vergangenen Wochen vermisst. Rafael Dimou ist froh, die Gäste wieder begrüßen zu können. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Wermelskirchener Gastronomen haben sich auf die Auflagen eingestellt und halten deren Einhaltung für wichtig. Ihre größte Sorge: Ein Anstieg der Infektionszahlen und eine erneute Phase der Schließung.

Noch kein riesiger Andrang, aber immerhin: Der Neustart nach dem Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Wermelskirchener Restaurants ist gelungen. Einen mit der Zeit vor dem Covid-19-Virus vergleichbaren Zuspruch konnte die Gastronomen jedoch noch nicht verzeichnen. Unsere Redaktion hat einige Restaurants in der Innenstadt sowie in Dabringhausen und Dhünn besucht. Die befragten Gastwirte sind sich in einigen Punkten allesamt einig: Alle sind froh, dass sie ihren Betrieb wieder öffnen können. Und alle sehen die Gesundheit von sich, den Mitarbeitern und den Gästen als schützenswertes Gut an. Genauso treibt die Restaurantbetreiber eine Frage um, deren Antwort sich erst in den kommenden Wochen herausstellen wird: Ist der Betrieb unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen, also mit erhöhtem Aufwand und weniger Plätzen für die Gäste überhaupt auf Dauer gewinnbringend zu führen?

Die einst noch aus dem Irish-Pub stammenden, fest installierten Sitzbänke und Tische hat Manuel Lopez Rodriguez in seiner Tapas-Bar „Granada“ entfernt. „Das wollte ich im Sommer eh machen und habe das jetzt in der Phase der Schließung vorgezogen“, beschreibt der 51-Jährige. Dadurch können die neuen Stühlen und Tische flexibler gestellt, der vorgeschriebene Mindestabstand besser eingehalten werden. Dennoch: Durch die Auflagen könne er nur noch 50 Prozent der eigentlich möglichen Plätze anbieten.

Ulla Vöpel zeigt im Restaurant „Zu den drei Linden“ in Dhünn die mit Klebeband auf dem Boden markierten Pfeile, die den Gästen ihre Laufwege vorgeben. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Info Musik-Tour steht auf der Kippe Musik-Tour Ob die Wermelskirchener Musik-Tour, die traditionell am ersten Samstag im November steigt, in diesem Jahr stattfindet, können Dirk Goetz und seine Mitstreiter derzeit noch nicht mit Gewissheit sagen: „Wir haben schon Vorbereitungen getroffen, die Weichen sind gestellt.“ Aber aktuell könne niemand vorhersagen, ob es bis dahin weitere Lockerungen geben kann und wird.

Diese Zahl zieht sich wie ein „roter Faden“ durch die Wermelskirchener Restaurants. Auch Dirk Goetz von der Gaststätte „Centrale“ oder Giovanni Vasti von der Trattoria „Capriccio“ sprechen von der Hälfte der eigentlich möglichen Sitzplätze. „Bei mir sind es sogar eher 60 Prozent weniger. Aber es ist so besser, als gar nicht öffnen zu können“, sagt Vasti. Unabhängig voneinander sagen beide: „Wir müssen uns an die Regeln halten, damit uns nicht eine zweite Corona-Welle erwischt und wir wieder alles schließen müssen.“ Der Italiener lobt die Disziplin der Gäste: „Die sind sehr korrekt, nett und umsichtig – das funktioniert.“ Dennoch sei die Stimmung eine andere: „Viele sind noch vorsichtig und gehen noch nicht aus. Und diejenigen, die kommen, essen und gehen wieder – sie bleiben nicht bis in den späten Abend. So haben wir am Abend ein Geschäft von vielleicht drei bis vier Stunden, sonst sind es sechs bis sieben oder mehr.“

Dirk Goetz von der „Centrale“ hätte sich gewünscht, dass die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zumindest ein Treffen von sechs Personen ermöglichen würden: „Die Stammtische können sich zur Zeit noch nicht treffen. Die gehören dazu und sind für uns wichtig.“ Deshalb bereitet Goetz das Geschäft an den Werktagen Sorge: „Das Wochenende war mit jeweils 40 Gästen, die reserviert hatten, und denen, die spontan kamen, am Freitag und Samstag schon ganz gut, aber unter der Woche passiert bislang nichts.“

Ähnlich schätzt Ulla Vöpel vom Restaurant „Zu den drei Linden“ in Dhünn die Situation ein: „Wir haben seit vergangenen Montag wieder geöffnet. Anfangs kam niemand, das war frustrierend. Erst am Samstag nahm das Restaurant wieder Fahrt auf. Und darüber sind wir froh.“ Immerhin habe sie einen Vorteil gehabt, meint Ulla Vöpel: „Da wir Tische und Stühle sowieso sehr großzügig gestellt haben, mussten wir nicht großartig umräumen. Wenn es richtig voll werden sollten, können wir zwei oder drei Tische weniger besetzen als sonst.“

In den Restaurants „begrüßte“ die Gäste ein Desinfektionsmittel, an der „Centrale“ versperrt eine Kette den Eintritt mit dem Hinweis: „Bitte warten. Sie werden abgeholt und an Ihren Tisch geführt.“ In den „Drei Linden“ hat Ulla Vöpel mit Klebeband in unterschiedlichen Farben „Laufwege“ auf dem Boden markiert, um „Begegnungsverkehr“ zu verhindern: Da zeigen Markierungen den Weg zur Toilette oder die „Route“ für diejenigen, die ihr Essen zum Mitnehmen abholen wollen.

Auf das „Take away“-Geschäft setzen viele Restaurants auch in den Wochen weiterhin. „Jetzt, wo wir wieder geöffnet haben“, wird das ‚Take away‘ schon weniger, aber die Nachfrage besteht weiterhin“, stellt Rafael Dimou im griechischen Restaurant „Dimitra“ fest. Der 20-jährige Junior-Chef schätzt ein: „Die Menschen sind noch zurückhaltend. Es wird noch länger dauern, bis es wieder so ist, wie es war.“

Tina und Axel Kulessa aus Leverkusen-Schlebusch sind Stammgäste bei „Dimitra“: „Wir freuen uns, dass wir wieder zu unserem Griechen können.“ Im „Granada“ speisten Evelyn und Oliver Fröhlich: „Wir gehen gerne Essen und wollen die Restaurants unterstützen, damit die Auswahl erhalten bleibt.“ Ähnlich sehen das auch Sonja und Ronny Lamas, die ebenfalls in der Tapas-Bar aßen: „Uns tun die Gastronomen schon leid. Wir haben eine Ausnahmesituation, das muss man akzeptieren.“