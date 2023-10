Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Das Gartenprojekt am Haus Vogelsang verzögert sich deutlich

Eigentlich sollten in diesem Herbst die Bäume im Sinnesgarten schon buntes Laub tragen. Bewohner sollten die Möglichkeit bekommen, unter freiem Himmel einen Spaziergang zu unternehmen. „Es ist anders gekommen“, erklärte Wildfried Köplin vom Freundeskreis im „Haus Vogelsang“ am Mittwochabend mit Blick in den Garten der Pflegeeinrichtung. Die Umsetzung des großen Gartenprojekts lässt auf sich warten – aus finanziellen Gründen.