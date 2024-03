Haus der Begegnung in Wermelskirchen Ehrenamtliche Gartengruppe eröffnet die Saison

Also haben sich die Senioren die Gartenhandschuhe übergezogen, zu Schaufel und Harke gegriffen und sorgen nun dafür, dass der Frühling beginnen kann. „Wir halten den Garten in Schuss“, erzählt Gisela Röll. Als sie noch in ihrem eigenen Garten werkelte, habe sie sich schon manchmal vorgenommen: „Wenn ich mal keinen Garten mehr habe, dann helfe ich hier“, erzählt sie. Und auch Roswitha Röntgen hat ihr Leben lang gerne im Garten gearbeitet. „Es ist schön, dass ich jetzt auch hier eine Aufgabe im Garten gefunden habe“, sagt sie und freut sich auch über die Geselligkeit in der munteren Runde.