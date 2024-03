Trödeln in Wermelskirchen Garagen im Märchenviertel öffnen zum Shoppen

Alicia hat in diesem Jahr ihren eigenen kleinen Stand. Sie verkauft Puzzle und Spiele. „Alle kosten einen Euro“, erklärt die Sechsjährige, „aber manche auch zwei.“ Und dann muss sie sich um zwei Kunden kümmern, die gerade an ihrem Stand vorbeikommen. Ein Paar mit Nachwuchs schaut sich bei den Spielen um und entscheidet sich schließlich für ein Puzzle. Alicia kassiert und grinst zufrieden. „Das macht mir Spaß“, verkündet sie dann. Auch ihre Mutter gleich nebenan freut sich über den schönen Tag: „Wir haben inzwischen einen richtigen Wiedererkennungswert“, sagt Aniko Grunenberg. Die Nachbarschaft habe jetzt schon häufig genug zum Trödeln in Vorgärten und Garagen eingeladen, sodass sich Stammgäste gefunden hätten. Auch viele der Anwohner sind seit Anfang an dabei – und öffnen im März und im September ihre Gartentörchen, um Kleidung, Hausrat und Spielzeug zu verkaufen.