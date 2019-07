Theateraufführung der Musik-AG : Ganz großes Theater der Haiderbach-Schüler

Wermelskirchen Eine beeindruckende Leistung erbrachten die jungen Schauspieler, Sänger und Tänzer ander Verbundschule „Am Haiderbach“. Ihr neues Theaterstück „Ronja Räubertochter“ feierte am Wochenende eine brillante Premiere.

Ein Jahr Proben haben sich gelohnt. Am Wochenende hatte die Musik- und Theater-AG der Grundschule „Am Haiderbach“ ihren großen Auftritt mit dem Theaterstück „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren. In der Turnhalle am Standort Tente verwandelten sie die Bühne in einen Schauplatz für eine Geschichte mit Spannung und vielen Emotionen, die die Zuschauer in ihren Bann zog. Besonders die Hauptdarsteller gingen in ihren Rollen auf. Sie sangen, tanzten und spielten mit Gesten und Gefühlen. Selbst Sologesänge, wie das Wolfslied von Ronja’s Mutter Lovis, gespielt von Lara Mietzschke, meisterten sie souverän. Musiklehrer Jonas Dubowy, der die Musik-AG standortübergreifend zusammen mit Monika Schäffer leitet, war sichtlich zufrieden. Immerhin musste im Vorfeld ein 40-seitiges Theaterskript erarbeitet werden. „Auch wenn nicht alles perfekt ist, so schätzen wir es doch, wenn die Schüler entsprechend ihrer Rollen als Schauspieler reagieren. Das bekommen sie sehr gut hin“, lobte der 31-Jährige die Leistung der Schüler. Am Keyboard begleitete er das Theaterstück mit selbstkomponierten Melodien, was die Dramaturgie des Stücks noch zusätzlich steigerte.