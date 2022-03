Große Hilfsbereitschaft in Wermelskirchen : Gästezimmer und Appartements für Flüchtlinge

Update Wermelskirchen Nach dem Aufruf der Bürgermeisterin, für Flüchtlinge Wohnraum zur Verfügung zu stellen, reißen die Angebote nicht ab. Noch aber gibt es keine Zahlen, wann und ob Ukrainer nach Wermelskirchen kommen.

Grundsätzlich habe die Stadt Platz in den städtischen Übergangshäusern, die natürlich alles andere als freundlich sind. „Wir haben aber inzwischen 40 Angebote – es können mittlerweile auch mehr sein – von Wermelskirchenern, die Gästezimmer bereitstellen und auch kleine Appartements“, so die Sozialamtsleiterin.

Es gibt in Wermelskirchen keine Sammelstelle, um mögliche Flüchtlinge bei der Ankunft mit Sachmitteln auszustatten. Aktuell sei man aber in Gesprächen mit möglichen Einrichtungen.

Inzwischen ruft der „Treffpunkt Hoffnung“ zu Sach- und Geldspenden für die Ukraine auf. Die Sachspenden werden dann durch die Organisation „Hoffnungsträger Ost“ (ht-ost.com) an die ukrainisch-moldawische Grenze gebracht, wo verstärkt Flüchtlinge ankommen, heißt es in einer Mitteilung. Gebraucht werden funktionale Kleidung, warme Schuhe, Decken, Schlafsäcke, Kuscheltiere, Püppchen, Spielzeugautos – aber keine Hygieneartikel und Lebensmittel, diese werden in großen Mengen von der Hilfsorganisation eingekauft. Erster Abgabetermin in den Räumen von Treffpunkt Hoffnung , Dabringhauser Str. 31 a ist am Sonntag, 6. März, 12 bis 13 Uhr. Weitere Termine: Freitag, 11. März, 17 bis 19 Uhr, Samstag 12. März, 11 bis 13 Uhr und Sonntag, 13. März, 12 bis 13 Uhr.