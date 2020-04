Baumaßnahme in Wermelskirchen : Fußweg soll in zwei Wochen wieder öffnen

Wermelskirchen Lidl erweitert Parkplatz bis zum Anbau. Für Fußgänger wird eine barrierefreie Schräge zum Weg gebaut.

Seit Ende Januar ist die Lidl-Filiale in Wermelskirchen wieder eröffnet und um einen Anbau erweitert. Doch der Fußweg zwischen der Straße „Am Wasserturm“ bis zum Grundstück von Lidl ist immer noch gesperrt. Inzwischen ist in Höhe des Anbaus eine Fläche in Höhe des Parkplatzes angeschüttet, der Durchgang sollte aber mit einer Flatterband-Absperrung verhindert werden. Doch das ist längst abgerissen, Fußspuren zeigen deutlich, dass vermutlich Kunden den Höhenunterschied zwischen Weg und Fläche hochgekraxelt sind. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht von Lidl: Dieser Zustand wird in zwei Wochen enden.

Wie jetzt die Pressestelle von Lidl Deutschland mitteilte, seit man mit den Arbeiten am Filialparkplatz in der Endphase. „Dazu modellieren wir das Gelände und werden an der Grenze zum Fußweg einen Zaun mit Tor installieren“, sagt Sprecherin Melanie Pöter. Geplant sei, die Arbeiten am Filialparkplatz in zwei Wochen abzuschließen. „Sobald der aktuell von der Stadt gesperrte Fußweg zum Parkplatz freigegeben wird, können Kunden die Filiale auch darüber wieder erreichen.“