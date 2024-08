Sportliche Ferien in Wermelskirchen Neuer Aufwind für die Jugend

Johannes Chatterjee, Geschäftsführer der Jugendabteilung beim Turn- und Rasensportverein (TuRa) Pohlhausen, nickt zustimmend am Spielfeldrand. „Das würde uns natürlich freuen“, sagt er. 25 Kinder nehmen in dieser Woche am Fußballcamp in Pohlhausen teil – 19 Jungs und sechs Mädchen. Die Jüngsten sind sieben Jahre alt, die Ältesten schon 14. „Wir sind in diesem Jahr viele Trainer und können die verschiedenen Alters- und Leistungsklassen gut auffangen“, sagt Johannes Chatterjee.