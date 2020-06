Corona-Krise in Wermelskirchen : Fußball-Kultturnier um den Eichholzer Wanderpokal fällt aus

Eichholz Das Organisationsteam der Interessengemeinschaft (IG) Fisch hat sich dafür ausgesprochen, das beliebte und allzeit hartumkämpfte Fußball-Kultturnier im Waldstadion fürs kommende Wochenende abzusagen.

„Eichholz ist ein Fußball- und Familienfest, das davon lebt, das es so ist, wie es ist. Das Kultturnier in abgespeckter Form oder in einem anderem Format durchzuziehen, kam für uns also nicht in Frage“, berichtet Andreas Posingies vom Orga-Team. Somit muss die IG Fisch nach den Pokalerfolgen von 2018 und 2019 noch ein weiteres Jahr warten, um den Pokalerfolg zu verteidigen, und dann im besten Fall – aus Sicht der Fische – den Wanderpokal ihr Eigen nennen zu dürfen. 2021 soll es dann weitergehen.