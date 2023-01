Wirtschaft in Wermelskirchen Für „provita“ geht es jetzt nach Dubai

Nach der Messe ist vor der Messe: Die „provita medical“ GmbH & Co. KG war auf der bekannten Messe „Medica“ in Düsseldorf vertreten. Als besonderen Gast durfte „provita“ Dr. Mona Neubaur, die Wirtschaftsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, am Stand begrüßen. Das Wermelskirchener Unternehmen mit Sitz Auf der Huhfuhr in Dabringhausen stellt bereits seit 40 Jahren fast ausnahmslos jährlich auf der „Medica“-Messe aus und konnte nach Angaben von Anna-Lena Forneberg vom „provita“-Service „erneut von den internationalen Gesprächen profitieren“. Bereits jetzt laufen bei dem Medizintechnik-Unternehmen die Vorbereitungen für die Präsenz auf der nächsten Messe: Es geht zur „Arab Health“ in Dubai, wo „provita“ in diesem Monat vertreten sein wird. „Allerdings mit einem kleineren Stand als bei der ‚Medica’“, kündigt Anna-Lena Forneberg an.