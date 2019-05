Verkehrswertgutachten in Wermelskirchen : Projektstart mit Freizeitpark und Rhombusfläche?

Wermelskirchen Die Innenstadt soll attraktiver werden. Jetzt gab es ein erstes positives Signal, dass mit Fördermitteln zu rechnen ist. Wie berichtet, sollen von den 104 Millionen Euro für Städtebauprojekte für den Rheinisch-Bergischen Kreis knapp 30 Millionen Euro nach Wermelskirchen fließen.

Das IEHK umfasst ein Bündel an Projekten, die die Innenstadt noch vorne bringen sollen. In Absprache mit Vertretern des Ministeriums, die hier vor Ort waren, habe man eine Priorisierung der Projekte vorgenommen, so Bleek. Darüber sei der Ältestenrat sei informiert, die politischen Gremien werden noch beraten. Zu den favorisierten Projekten zählen auch die Entwicklung der Rhombusfläche, die Bürgerhäuser (in Teilen) und der obere Teil der Hüpp-Anlage. Die Entwicklung der Rhombusfläche zu einem Hochschul- und Technologie-Quartier lasse sich nur umsetzen, wenn die Stadt das Grundstück mit den Altlasten aus seiner industriellen Vergangenheit kauft. Für die Entwicklung von Privatflächen fließen keine Fördergelder.