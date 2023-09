Weltkindertag in Wermelskirchen Für die Kinder ziehen alle an einem Strang

Lena schwebt gerade aus der Luft wieder Richtung Boden. Insgesamt 14 Kisten hat die Achtjährige aufeinandergestapelt und dabei etliche Meter Höhe überwunden. Als sie wieder am Boden ankommt, lacht sie gut gelaunt. Es ist der erste Rekord des Tages. Mulmig sei ihr gar nicht gewesen, sagt sie. Und dann macht sie sich mit ihrer Schwester auf den Weg, das große Gelände rund um die Katt zu entdecken. Im Schlepptau hat sie ihre Eltern Sonja und Dennis Müller: „Der Weltkindertag ist für uns ein Familientag“, sagen die beiden unisono. „Wir freuen uns total, dass sich hier so viel Mühe für die Kinder gegeben wird“, ergänzt Sonja Müller noch – und dann werden sie von ihren Töchtern weitergezogen. Schließlich gibt es so viel zu entdecken.