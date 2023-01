Ehrenamtspreis geht nach Wermelskirchen „Schön, dass wir noch gebraucht werden“

Insgesamt 48 Ehrenamtliche sind bei der Tafel im Einsatz – fünf von ihnen sind über 80. So wie Käthe Zadow. Und sie bekommen nun eine Auszeichnung der Stiftung „ProAlter für Selbstbestimmung und Lebensqualität“: Bundesweit zeichnet die Stiftung zehn Initiativen mit dem Preis „80plus“ aus – dotiert mit 1000 Euro pro Initiative. Einer der Preise geht in diesem Jahr nach Wermelskirchen: an Käthe Zadow (82) und Helga Hecht-Nowotnick (81), Monika Weber (81), Helga Vomm (82) und Hedy Duhm (80). „Wir haben uns beworben und sind sehr überrascht, dass wir diesen Preis bekommen“, freut sich Helga Hecht-Nowotnick. Das habe sicher auch mit dem hohen Anteil der älteren Ehrenamtlichen bei der Tafel zu tun. „Über 70, das scheint normal zu sein“, sagt sie. „Aber über 80: Das ist wohl was Besonderes.“