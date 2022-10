Baumarktkette mit Hauptsitz in Wermelskirchen : Führungswechsel bei OBI - das ist der neue Geschäftsführer

Sebastian Gundel ist neuer Geschäftsführer (CEO) der in Wermelskirchen ansässigen OBI Group Holding SE & Co. Foto: obs/OBI Group Holding

Wermelskirchen Sebastian Gundel will Deutschlands führenden Baumarktkonzern digitaler aufstellen. Der 44-Jährige hat die Geschäftsführung von Sergio Giroldi angetreten.

Sebastian Gundel ist neuer Geschäftsführer der Baumarktkette OBI. Der 44-jährige Manager, bislang Chief Customer und Digital Officer sowie Country Manager Österreich , hat die Nachfolge von Sergio Giroldi angetreten, der nach fast 20 Jahren in leitender Funktion in den Ruhestand geht.

Bereits im Juni war Gundel mit der einstimmigen Wahl des Aufsichtsrates in seiner neuen Funktion als neuer Chief Executive Officer (CEO) bestätigt worden. Der promovierte Volkswirt hat in den vergangenen zehn Jahren bei OBI die Transformation der Baumarktkette mit Hauptsitz in Wermelskirchen vorangetrieben. Dabei zeichnete er sich für den Aufbau der Plattform heyOBI sowie der Etablierung der Transformationseinheit OBI next verantwortlich. Gundel zeigte hier die Potentiale eines auf Technologie und Daten basierenden Geschäftsmodells auf. Zudem qualifizierte er sich für die komplexe und vielseitige Führungsaufgabe mit gelebten Werten und einer offenen wie modernen Führungskultur als Country Manager von OBI Österreich.