In den Herbstferien in Wermelskirchen Frühzeitig anmelden für „Radieschen“-Zirkusprojekt

Anmeldungen können bis zum 1. September nur per E-Mail an radieschen-wk@outlook.de erfolgen mit folgenden Angaben: Name des Kindes, Geburtsdatum, Adresse und Notfalltelefonnummer. Der Teilnehmerbeitrag wird vor der Projektwoche erhoben. Für weitere Fragen steht die Geschäftsführerin Frau Birgit Ludwig-Schieffers per E-Mail zur Verfügung.