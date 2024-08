Freibad in Wermelskirchen Sie sind jeden Tag die Ersten im Bad

An den meisten Tagen ist es noch ganz still, wenn Gabriele Kwast über den Weg Richtung Freibad schlendert, mit kleinem Gepäck den Badeanzug trägt sie meistens schon. Wenn die Kasse schon besetzt ist, bekommt sie ein freundliches „Guten Morgen“ entgegengerufen. Jeder hier weiß, dass Gabriele Kwast zu den Saisonkarten-Inhaberinnen gehört. „Wir treffen uns dann immer an der gleichen Bank“, sagt Kwast. Es ist die Frühschwimmer-Bank im Dabringhausener Freibad, die ihren Namen nur bedingt verdient, weil das Bad im Tal der Linnefe erst um 10 Uhr öffnet. Aber Gabriele Kwast und ihre Mitstreiterinnen sind trotzdem an jedem Tag die Ersten. „An jedem Wochentag“, korrigiert Manuela Zimmermann und lacht. Sie ist bereits auf dem Weg zur Dusche und will schnell ins Wasser.