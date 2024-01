Straußenfarm in Wermelskirchen Frühlingsgefühle bei den Straußen in Emminghausen

Wer in diesen Tagen an der Straußenfarm in Emminghausen vorbeispaziert, der entdeckt womöglich Hähne, die stolz ihre Flügel präsentieren. Straußendamen lassen demütig den Kopf hängen. „Auf der Straußenfarm herrschen schon Frühlingsgefühle“, erzählt Tierpflegerin Laura Sticht. Die Tiere sind in Paarungslaune. Dafür seien die milderen Temperaturen vor dem Kälteeinbruch verantwortlich.