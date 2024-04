Freibad in Dabringhausen Neues Konzept lockt mehr als 50 Helfer zum Frühjahrsputz

Christine Steuper greift beherzt in den großen Laubhaufen, den sie gerade zusammengekehrt hat. „Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, hier anzupacken“, sagt sie am Samstagmorgen im Freibad in Dabringhausen. Sie zieht im Sommer auch ihre Bahnen im Becken. Also sei jetzt auch ihr Einsatz gefragt. „Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr so viele sind“, sagt sie noch und greift dann wieder zur Harke.