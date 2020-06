Kitas in Wermelskirchen im eingeschränkten Regelbetrieb : Fröhliche Kinder und erleichterte Eltern

Wermelskirchen Die Rückkehr in den Kindergarten verlief im Heisterbusch am Montagmorgen sehr entspannt. Nur drei Familien entschieden sich dafür, ihre Kinder noch Zuhause zu behalten. Die Betreuungszeit ist um zehn Stunden reduziert.

Marlies hat ihren roten Rucksack gepackt, die Turnschuhe geschnürt und sich gut gelaunt mit ihrer Mutter auf den Weg zum Kindergarten gemacht. „Ich freue mich“, erzählt sie, „endlich kann ich meine Freunde wiedersehen.“ Und dann wird sie auf den letzten Metern doch noch ein bisschen schüchtern, als sie mit ihrer Mutter an den roten Linien vor der Kindertagesstätte im Heisterbusch kurz warten muss. „Heute ist alles ein bisschen anders als sonst“, erklärt Kindergartenleiterin Gundel Lüttgen, die die Familien direkt am Eingang empfängt. Kinder, die ab hier den Weg in die Garderobe und die Gruppe alleine schaffen, verabschieden sich vor dem Eingang. Für alle anderen gibt es am ersten Tag des eingeschränkten Regelbetriebs noch eine Ausnahmeregelung: „Dann dürfen Eltern mit in die Garderobe“, erklärt Gundel Lüttgen. Damit sich Eltern dort nicht begegnen, müssen Mütter und Väter in diesen Fällen mit ihren Kindern vor der Kita warten, bis die Garderobe wieder frei ist. „Ab morgen sollten es die Kinder alleine schaffen“, sagt Gundel Lüttgen. Aber am ersten Tag nach so vielen Wochen ohne Kindergarten könne man das von den Jungen und Mädchen nicht erwarten. Und so nehmen vor allem die Jüngeren das Angebot gerne an und lassen sich von Mama oder Papa in die Garderobe begleiten. „Wenn die Kinder erstmal in der Gruppe sind, überwiegt die Wiedersehensfreude“, stellt Gundel Lüttgen fest und freut sich über den guten und entspannten Start in den eingeschränkten Regelbetrieb. „Schön, dass ihr wieder da seid“, begrüßt sie die nächsten Ankömmlinge, die den markierten Weg zum Kindergarten herunterkommen.