Inflation in Wermelskirchen Kaum Sparmöglichkeiten – Friseure leiden unter steigenden Energiekosten

In den heimischen Friseursalons stapeln sich die Sorgen: Noch ist vielen nicht klar, wie hoch die Energierechnung ausfallen wird. Einsparungsmöglichkeiten gibt in dieser Branche so gut wie keine. Und die ersten Kunden haben beschlossen, sich deutlich seltener einen frischen Haarschnitt zu gönnen. „Natürlich haben wir Sorgen“, sagt Marika Günther, die an der Pfarrstraße ihren Salon „Coiffeur Marika“ betreibt. Noch sei nicht absehbar, wohin mit Blick auf die Energiepreise die Reise hingehe. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten“, sagt die Unternehmerin.