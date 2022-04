Ostermarsch in Wermelskirchen : Hoffnungsvoller Ausklang für den Ostermarsch

Wermelskirchen Im Biergarten des Haus Eifgen spielte bis in den Abend hinein das russisch-ukrainische Friedenstrio „The Good, The Bad und der Geiger“.

Das letzte Wort hatte die Musik. Als die Reden von Armin Himmelrath, Norbert Galonska und Manfred Jetter am Montagabend noch leise in den Köpfen nachklangen, setzten Misha Nodelmann, Konstantin Gutmann und Oleksiy Velychko im Eifgen den Bogen auf ihre Instrumente. Ihre anfangs getragenen Melodien suchten sich einen Weg durch den Biergarten des Haus Eifgen, in dem die Menschen Borschtsch aßen, ihre Plakate und Fahnen an die Hauswände gelehnt hatten und nun den Frühlingstag ausklingen ließen.

Im wahrsten Sinne des Wortes: Die drei Profi-Musiker sorgten für berührende Melodien – von Bach über Django Reinhardt bis hin zu ukrainischen Volksliedern. Getragenes und fast Fröhliches. Cello, Geige, Gitarre und Klavier: Die Musiker, die aktuell als Friedenstrio „The Good, The Bad und der Geiger“ auf den Bühnen des Landes unterwegs sind, zeigten ihr musikalisches Können. Und gleichzeitig setzten sie dem Ostermarsch am Montag ein versöhnliches Ende. Schließlich stammen Misha Nodelman und Konstantin Gutmann aus Russland , Oleksiy Velychko kommt aus der Ukraine . Sie kennen sich seit Jahren, sind eng befreundet und rufen schon seit dem Krieg auf der Krim zum Frieden und zur Versöhnung auf.

Erstmals seit 1986 in Wermelskirchen : Ostermarsch gegen den Krieg in der Ukraine

„Es war ein würdiger, mutmachender und manchmal fast fröhlicher Abschluss des Ostermarsches“, stellte Armin Himmelrath am Ende des Tages fest. Es sei ein ernstes Anliegen gewesen, niemand sei zum Tanzen in den Biergarten im Eifgen gekommen. „Und doch haben wir am Ende etwas Hoffnung mitnehmen können“, sagte Himmelrath. Und auch Jürgen Ingendahl blickte sich in dem immer noch vollen Biergarten um und stellte fest: „Mit der Musik und der Geschichte der Musiker eröffnet sich heute trotz allem auch die Möglichkeit auf einen positiven Blick in die Zukunft. Frieden ist möglich. Auch wenn wir einen langen Atem brauchen.“