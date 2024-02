Judo in Wermelskirchen Freundschaftsturnier des JCWK war ein voller Erfolg

In beiden Durchgängen hatten die Kinder nach weniger als zweieinhalb Stunden auf der Matte ihre Medaillen und Urkunden nach den erfolgreichen Kämpfen in den Händen. Bei den Kämpfen stand aber nicht nur der sportliche Wettstreit im Fokus. Da im Modus „Erster Ippon zählt“ gekämpft wurde, wurden die Kinder dazu angeregt, schwächeren Athleten zu helfen und sie ebenfalls üben zu lassen. So konnten viele ihre ersten positiven Erfahrungen mit dem Wettkampfgeschehen machen.