Handel in Wermelskirchen : Freude über die gute Atmosphäre

Gut besucht war die Innenstadt am Sonntag. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Fast 50 Händler nahmen am verkaufsoffenen Sonntag zur Kirmes teil. 400 Euro kamen für die Tafel bei der Bergischen Apotheke zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Am Tag danach stehen die Einzelhändler wieder an ihren Verkaufstresen: Mehr als 50 von ihnen waren am Sonntag beim verkaufsoffenen Sonntag im Einsatz. Die Resonanz ist durchwachsen.

„Die Stadt war voll“, sagen Ina und Hans-Jürgen Theiß, die am Montag an der Kölner Straße gerade die ersten Matinee-Gäste vorbeischlendern sehen. Aber das Kirmespublikum sei einfach nicht das Einkaufspublikum, sagt Ina Theiß. „Geld kann man eben nur einmal ausgeben“, ergänzt sie dann. Und ein Kirmesbesuch habe ja auch seinen Preis. Die Schreibwarenhändler sind deswegen unsicher, ob sie beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag zur Kirmes noch mal teilnehmen. Viele Händler ließen auf der Kölner Straße am Sonntag auch gleich die Türen zu.

Ein paar Meter weiter zeigt sich Apothekerin Ulla Buhlmann unterdessen sehr zufrieden mit dem besonderen Sonntag: „Für uns geht es an dem Tag natürlich weniger um das Geschäft“, sagt sie, „es geht mehr um die Präsenz.“ Und so schenkte Ulla Buhlmann mit ihrem Team Sangria für den guten Zweck aus. Fast 400 Euro für die Tafel kamen so zusammen. „Und die Atmosphäre hier war wirklich schön“, sagt die Apothekerin. Sicher habe man auch davon profitiert, dass die Kirmes in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum weitergehe. „So sind einfach viele Menschen bei uns vorbeigekommen“, sagt sie. Und weil das Team auch gleich Bänke bereitgestellt hatte, nutzten die Besucher den Treffpunkt vor der Apotheke gerne für ein kleines Päuschen. „Es war einfach super“, resümierte Apothekerin Ulla Buhlmann, „gutes Wetter, gute Laune.“

Auch ein paar Meter weiter, in der Buchhandlung Marabu, zeigt sich Barbara Busch am Montagvormittag ganz zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes. „Es war richtig schön“, sagt sie, „wenn auch phasenweise etwas ruhiger im Geschäft.“ Dann habe man aus dem Laden einfach gut gelaunt den Massen zugesehen, die sich auf der Telegrafenstraße Richtung Kirmes bewegten. „Es war aber ganz anders als beim Feierabendmarkt, bei dem kaum einer den Weg ins Geschäft findet“, sagt Barbara Busch. Viele Kunden hätten am Sonntag einen Abstecher zwischen die Bücher gemacht. „Und ein Kind hat uns strahlend sein Kirmesgeld auf den Tresen gelegt und ein Buch gekauft“, erzählt die Buchhändlerin gut gelaunt. Da habe sie mehr von als von einer schnellen Karussell-Runde, habe das Mädchen festgestellt und sei dann mit ihrem neuen Buch in der Tasche und ihren Freundinnen weiter zur Kirmes spaziert.