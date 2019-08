Mein Instrument und ich Nadine Weyer : Freude des Publikums sorgt bei ihr für Gänsehaut

Grunewald Der Grundstein für die Gesangskarriere von Nadine Weyer wurde im Karneval und in dem Hauptschul-Bandprojekt „CCP“ gelegt.

Singt Nadine Weyer bei einem ihrer Auftritte den Melissa Etheridge-Hit „Like the way I do“, dann geht sie „ab“. Das wissen nicht nur diejenigen, die das schon als Zuschauer erlebt haben, sondern sagt die 38-Jährige Wermelskirchenerin aus Dabringhausen-Grunewald auch selbst. Der Dawerkuser Karneval hat Nadine Weyer, die für ihren druckvollen Gesang und ihre energiegeladenen Auftritte bekannt ist, von Kindesbeinen an zum Gesang gebracht, inzwischen gehört Nadine Weyer zu den wenigen „Goldkehlchen“ in Wermelskirchen, die sich mit professionellem Gesang ihren Lebensunterhalt verdienen. Neben Solo-Auftritten und Studio-Gesang gehört Weyer zum Kreis derjenigen, die für Auftritte diverser Coverbands gebucht werden, mit „Popsofa“ hat sie ein eigenes Coverband-Projekt. Dazu steht sie im Trio „Beer Bitches“ an der Seite von keiner Geringeren als der Kölner Erfolgscomediantin und Sängerin Carolin Kebekus.