Französisch-Vorlesewettbewerb in Wermelskirchen : Freude an der Sprache der Nachbarn

Wermelskirchen Elf Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufe 7 und 8 des Gymnasiums traten in einem Französisch-Vorlesewettbewerb innerhalb ihrer Jahrgangsstufe gegeneinander an; sie mussten je zwei französische Texte vorlesen – sowohl einen Text ihrer Wahl als auch einen unbekannten Text, den ihnen die Jury vorlegte.

Die Schüler konnten durch Aussprache, Satzmelodie und gestalterische Darstellung überzeugen, sodass der Jury (bestehend aus Lehrer und Oberstufenschüler) die Auswahl der Sieger teilweise nicht leicht fiel, schreibt jetzt die Fachvorsitzende Französisch, Helga Bonarrigo in einer Pressemitteilung. „Sehr erfreulich war die rege Teilnahme in beiden Jahrgangsstufen, aber auch der motivierte Einsatz der in den Jurys vertretenen Oberstufenschüler, die sich teilweise an ihre eigene Teilnahme an dem Vorlesewettbewerb erinnerten und mit besonderem Engagement ihr sorgfältig reflektiertes, fachkundiges Urteil abgaben“ – in der Jury wirkten mit: Helen Schopphoff, Dana Stahl, Thomas Sinner, Ida Schmitt, Wiebke Jaeger und Julia Die Sieger durften sich über Sachpreise freuen, die der Förderverein des Gymnasiums gesponsert hatte.