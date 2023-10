Ehrenamt in Wermelskirchen Freiwilligen-Börse plant Einsatz einer neuen App

Das Reparaturcafé konnte zudem etwa 90 gespendete Geräte über die Tafel vor allem an Geflüchtete weitergeben und plant zudem für das kommende Jahr aus den geplanten Einnahmen 1500 Euro an die Tafel und 2000 Euro an das neue Hospiz in Bergisch Born zu spenden. Auch sonst hat der Verein für das kommende Jahr eine Menge geplant. „Zum einen ist man an uns herangetreten, um das Präventions-Projekt ‚Prahlhans & Geizkragen‘ wieder aufleben zu lassen“, sagte Hermann. Das ursprüngliche Landes-Projekte, das sich präventiv an junge Menschen richtet, um Überschuldung zu verhindern, war vom Kreis übernommen worden. „Weil wir einen Sponsor finden konnten, freut es mich sehr, dass wir das Angebot künftig unter unserer Verantwortung laufen lassen können“, sagte Hermann.