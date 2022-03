Kirche in Wermelskirchen : Freikirche erstrahlt in renoviertem Glanz

Wermelskirchen Am Sonntag wird der erste Gottesdienst nach einem guten halben Jahr der Umbauzeit in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuenflügel gefeiert.

Es ist beinahe schon ein symbolisch aufgeladener Moment. Draußen strecken die Krokusse und Schneeglöckchen ihre bunten Blütenköpfe aus der noch kalten Erde, seit einer Woche scheint die Sonne und auch kalendarisch ist schon fast Frühling . Und dann wird am morgigen Sonntag, 13. März, in der Evangelischen-Freikirchlichen Gemeinde Neuenflügel nach gut einem halben Jahr Renovierungspause erstmals wieder ein Gottesdienst gefeiert.

„Wir haben in den vergangenen sechs Monaten die Räume nicht nutzen können, durften allerdings in der Evangelischen Kirche in Hünger an den Sonntagnachmittagen unsere Gottesdienste feiern“, sagt Gemeindeleiter Thies Lewin. Und ergänzt: „Wir bedanken uns sehr bei der Evangelischen Gemeinde, sind aber auch enorm froh, jetzt wieder in unseren eigenen Räumen sein zu können.“