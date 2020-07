Schwimmverein Dabringhausen : Freibad verkauft stattliche 700 Saisonkarten

Dabringhausen Im Vergleich zu 2019 erhöhte Preise sollen Mehrkosten und die durch die Corona-Maßnahmen gedeckelte Besucherzahl zumindest teilweise abfangen. Obendrein fielen für den Online-Ticket-Verkauf auch Gebühren an. Deshalb gibt es in dieser Saison keine Rabatte.

Trotz aller widrigen Umstände zur Eindämmung der Corona-Pandemie, kann das Freibad Dabringhausen zum Start in die Badesaison einen großen Erfolg verbuchen: Bis zum Abschluss der Verkaufsfrist am Dienstag für die Saisonkarten wurden 700 Stück verkauft – im Vorjahr waren es knapp 200. Damit stehen täglich 100 Tagestickets zum Online-Kauf zur Verfügung, denn das Freibad darf maximal 800 Gäste gleichzeitig auf das Areal des Waldbades an der Linnefe lassen. Diese Deckelung schreiben die Regelungen zur Bekämpfung des Coronavirus vor.