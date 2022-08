Schwimmen in Wermelskirchen : Freibad knackt 20.000 Besucher-Marke

Bei strahlender Sonne und blauem Himmel freuen sich die ehrenamtlichen Freibadbetreiber: Dann ist die Besucherschar groß und die neue Photovoltaik-Anlage (hinten links) verrichtet ihren Dienst. Foto: Katja Salz-Bannier

Wermelskirchen Das Waldbad an der Linnefe in Dabringhausen blickt auf eine erfolgreiche Schwimmsaison zurück. Vor allem über weite Strecken sommerliches Wetter spielte den ehrenamtlich Aktiven in die Karten.

Gute Nachrichten aus dem Freibad in Dabringhausen: Der Schwimmverein (SVFD), Betreiberverein des einzigen in Wermelskirchen noch geöffneten Freibads, zählte in der Schwimmsaison diesen Jahres knapp über 20.000 Besucher. „Dazu trugen auch die beiden Tage der Saisonverlängerung bei, die bei gutem Sommerwetter insgesamt noch 1700 Badegäste ins Freibad gelockt haben“, bilanziert Dominik Roennecke vom SVFD auf Anfrage unserer Redaktion. Die Verlängerung der Saison, die ursprünglich am Sonntag, 7. August, hätte enden sollen, habe ihren Sinn erfüllt.

„Wir liegen in diesem Jahr gut über der guten Saison von 2019, in der 15.000 Badegäste ins Freibad kamen. Das war ja auch gleichzeitig die letzte Saison, in der von Corona noch keine Rede war“, sagt Roennecke. Die Schwimmsaison im vergangenen Jahr sei hingegen eine schlechte gewesen, weil: „Im vergangenen Jahr ist der Sommer mehr oder weniger ausgefallen. Das war die schlechteste Saison seit jeher. Angesichts dieser frischen Erinnerung ist das gesamte Freibad-Team froh, dass es im Jahr 2022 deutlich besser gelaufen ist.“

info Schwimmsaison 2023 wieder in den Ferien Freibad-Öffnung Im kommenden Jahr öffnet das Freibad in Dabringhausen wie gewohnt während der Sommerschulferien. Die sind vom 22. Juni bis 4. August. Wakeboarder aktiv Nach Beendung der Schwimmsaison übernehmen nun die Infinite-Wakeboarder im Waldbad das Geschehen und bauen ihre Schanzen zwischen dem Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken auf. Weitere Informationen zum Wakeboardfahren im Freibad: www.infinite-camp.com

In den Wochen der vergangenen Sommerschulferien sei das Wetter sehr „freibadfreundlich“ gewesen, blickt Dominik Roennecke zurück: „Lediglich zu Saisonbeginn hatten wir ein paar verhaltene Tage.“ Eine seit Jahren bei den ehrenamtlich Aktiven vom SVFD und vom Förderverein Freibad Dabringhausen (FFD) Erfahrung habe sich in diesem Jahr deutlich bestätigt: „Wenn bereits morgens gutes Wetter ist und die Wettervorhersage kein Gewitter ankündigt, dann ist das Freibad gut besucht.“ Idealerweise scheine an drei oder vier Tagen in Folge die Sonne, dann suchten die Menschen die Abkühlung im Waldbad. Ein paar Wolken am Vormittagshimmel reichten allerdings auch aus, damit die Menschen sich an diesem Tag etwas anderes vornehmen und nicht das Freibad besuchen, skizziert der SVFD-Sprecher die Erfahrungswerte: „Das führt natürlich auch dazu, dass wir in diesem Jahr einige schlechte Tage mit schwachem Besuch hatten, obwohl bereits ab Mittag das Wetter sehr sommerlich war.“

Wenngleich ein genauer Kassensturz erst in den kommenden Wochen erfolgen könne, bringe eine solch gut besuchte Saison eine finanzielle Entlastung. Ebenso der energetische Wandel, bei dem nach der Installation der Biomasse-Heizung in diesem Jahr die Einrichtung einer Photovoltaik-Anlage folgte. „Dem Freibad geht es ganz pauschal finanziell nie gut“, unterstreicht Roennecke: „Seit 1972 gibt es einen Sanierungsstau, mit dem sich Bücher füllen lassen. Entsprechend investieren wir alle Überschüsse in die Weiterentwicklung des Bades.“ Nach wie vor halte der SVFD Ausschau nach weiteren Förderprogrammen, mit deren Hilfe die energetische Sanierung voran getrieben werden kann. „Jede dieser Sanierungen senkt die laufenden Betriebskosten“, begründet der Freibad-Sprecher: „Wir wissen jetzt schon, dass die Photovoltaik-Anlage die Stromkosten gut senkt. Zur genauen Berechnung brauchen wir mehr Analyse-Werkzeug, das in der Anlage steckt, aber noch nicht verkabelt ist.“ Diese Verkabelung sei nun eine der anstehenden Arbeiten. Außerdem gebe es mit Blick auf die Saison 2023 diverse „Baustellen“ im Freibad: „Der Technische Leiter Ralf Magney will mindestens ein Pumpenfundament erneuern. Außerdem wollen wir dann das Beachvolleyballfeld fertig haben.“