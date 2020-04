Einsatz für dem Naturschutz in Wermelskirchen : Frauen-Union der Kreis-CDU sät Samen von Wildblumen aus

Wermelskirchen „Marie braucht Käfer“ heißt das Insektenschutzprogramm der Frauen-Union des Kreises. Klaus Stöcker hatte einen Streifen auf seinem Firmengelände an der Wustbacher Straße zur Verfügung gestellt und vorbereitet.

Die Vorarbeit wurde mit einem Trecker geleistet, dann floss der Schweiß: Mitglieder der Frauen-Union um die Vorsitzende Vera Rilke-Haerst arbeiteten an der Wustbacher Straße einen Ackerstreifen auf und säten Wildblumensamen ein. „Marie braucht Käfer“ heißt das Insektenschutzprogramm der Frauen-Union des Kreises. Klaus Stöcker hatte einen Streifen auf seinem Firmengelände an der Wustbacher Straße zur Verfügung gestellt und vorbereitet. „Wälder, Wiesen, Ackerflächen und Blumenbeete brauchen Insekten zur Bestäubung und für den Boden. Ohne die fleißigen Bienen, die schwirrenden Fliegen und krabbelnden Käfer kann sich in Garten, Landwirtschaft und Natur nichts entwickeln“, sagt Stöcker. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Blühstreifen nicht an Straßen oder Mittelstreifen angelegt werden, wo schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden darf, da das für die Insekten eine große Todesfalle ist“, mahnt er.