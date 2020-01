In Wermelskirchen : Frau wird in ihrer Wohnung sexuell belästigt

Frau wird in ihrer Wohnung sexuell belästigt

In Wermelskirchen

Wermelskirchen (tei.-) Ein Fremder, den eine Wermelskirchenerin aus Freundlichkeit in ihre Wohnung im Bereich Belten ließ, hat die Frau sexuell belästigt, bevor sie ihn hinauswerfen konnte.

Mit einer Anzeige im Internet verschenkte eine 51-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann vor kurzem ein Möbelstück. Drei Personen meldeten sich und kamen den Gegenstand gemeinsam an ihrer Wohnanschrift abholen. Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr erschien plötzlich ein Mann aus dieser Personengruppe an ihrer Wohnungstür. Angeblich musste er dringend eine Toilette aufsuchen.