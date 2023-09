Städtepartnerschaft zwischen Loches und Wermelskirchen Französisches Lebensgefühl dank feiner Tropfen

Am Nachbartisch hat Nicola Flanhardt mit ihren Freunden bereits ein erstes Urteil getroffen. „Der erste Wein war wirklich gut“, sagt sie. Deswegen hat die Gruppe bereits zwei Flaschen gekauft. Denn jeden Wein, den der Verein an diesem Abend kredenzt, können die Besucher in begrenztem Umfang auch erwerben. Der zweite Wein sei gar nicht ihr Fall gewesen, sagt Nicola Flanhardt dann und deutet auf das Kreuzchen auf ihrer Weinkarte. Just in diesem Moment bringt Rainer Pauschert die nächste Flasche. „Riechen, Drehen, einen kleinen Schluck probieren“, erklärt Nicola Flanhardt. Und dann beginnt am Tisch die große Beratung.