Partnerschaft zwischen Loches und Wermelskirchen Französische Bücher und Croissants beim Literaturfrühstück

Das geht auch Eric Peyrous so – schließlich lebt er in Loches und ist Franzose. In diesen Tagen besucht er alte Freunde in Wermelskirchen und versäumt nicht die Gelegenheit, beim „Französischen Literaturfrühstück“ dabei zu sein. „Ich war nicht sicher, ob ich alles verstehen würde“, sagt er in einem schönen, akzentreichen Deutsch. Deswegen hat er einige französische Buchtitel in seinem Korb mitgebracht. „Aber ich habe dann doch fast alles verstanden“, erzählt er nach fast zweieinhalb Stunden.