Kabarett-Abend in Wermelskirchen Bayerisch-derb – und doch liebenswert

Es waren diese bissigen Kleinigkeiten, die aus dem Redewasserfall immer wieder herausstachen. Da war man gerade beinahe ein wenig eingelullt von den Geschichten und Anekdoten. Und dann kam ein Satz wie dieser: „Viele Menschen fahren ja mit Leuten in den Urlaub, die sie nicht leiden können. Zum Beispiel dem Ehepartner.“ Und das hatte Schmiss, das hatte Drive, das packte einen beim Humornerv. Wenn es etwa um ihren Zwangsaufenthalt im Internat in Deggendorf ging. „Elite-Internate liegen oft an Seen oder Naturschutzgebieten. Deggendorf liegt an der A 3.“ Und selbst wenn man die niederbayerische Kleinstadt gar nicht kennen sollte, verstand man doch die humoristische Fallhöhe.