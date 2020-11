Schachspieler aus Wermelskirchen : Mit Philidor zum Turniersieg

Frank Hermes spielt leidenschaftlich Schach. Den Pokal (links im Bild) aus Meissener-Porzellan gab es für den Sieg beim "Cup der Deutschen Einheit". Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen In seiner Leistungsklasse gewinnt der Wermelskirchener Frank Hermes den „Cup der Deutschen Einheit“ in Sachsen-Anhalt. Der 59-Jährige gehört dem Schachverein Wermelskirchen an und ist passionierter Schach-Spieler. Ihm gelingt damit nach 20 Jahren wieder der Gewinn eines Wettbewerbs.

Für den Schachverein Wermelskirchen hat er eine prestigeträchtige Visitenkarte abgegeben, für sich als Sportler eine bleibende Erinnerung errungen. „Für mich hat bei dem Turnier alles gepasst. Ich fühlte mich einfach klasse, so einen Bonus zu erleben in heutiger Zeit“, beschreibt Frank Hermes seine Gefühlslage: Der Wermelskirchener konnte beim „Cup der Deutschen Einheit“ in Sachsen-Anhalt den Sieg in seiner Leistungsklasse erringen. Für den 59-Jährigen war es der erste Sieg in einem Schach-Turnier nach 20 Jahren: „Ich bin generell ein Optimist. Ich habe immer daran geglaubt, dass irgendwann ein Turnier kommt, bei dem alles funktioniert. Irgendwann erlebt jeder den Tag der Tage bei einer Sache, die ihm wichtig ist.“

Noch vor dem Lockdown light konnten die Veranstalter den „Cup der Deutschen Einheit“ als sogenanntes Nah-Schach-Turnier ausrichten – also mit Spielern am Brett von Angesicht zu Angesicht, erläutert Frank Hermes im Gespräch mit unserer Redaktion: „Überall mussten natürlich die Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden – nur am Tisch konnten wir die abnehmen.“ Für die Durchführung des Turniers habe es eigens eine Genehmigung des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt gegeben. „Wegen Corona war das Turnier auf 200 Teilnehmer beschränkt – ansonsten kommen mehr Spieler zu dem beliebten Wettbewerb“, sagt Hermes, der Mitglied im Wermelskirchener Schachverein ist und beim „Cup der Deutschen Einheit“ vom Vereinskollegen Uwe Scheunemann begleitet wurde. Der Reiz des Amateur-Turniers bestünde darin, dass die Spieler in Leistungsklassen eingeteilt würden: „So setzen sich die Gruppen generationsübergreifend zusammen – in meiner spielten ein Elf- und ein 80-Jähriger mit.“

Info Örtlicher Schachverein hat rund 70 Mitglieder Verein Der Schachverein Wermelskirchen wurde 1932 gegründet und derzeit rund 70 Mitglieder – davon 15 Kinder, die übrigen sind Erwachsene. Für Frank Hermes ist klar: „Je eher man Schach lernt, umso besser: Denn je jünger man ist, desto besser klappt systematisches Lernen.“ Und weiter: „Ich habe schon als Kind Spaß am Schach gehabt, so richtig mit Verstand bin ich aber erst mit Mitte 20 damit angefangen.“

In der Leistungsklasse von Frank Hermes, in der er anfangs an Rang 20 gesetzt war und schließlich den Sieg erspielte, trafen 25 Spieler aufeinander – insgesamt gab es beim „Cup der Deutschen Einheit“ zwölf Gruppen. „Der Elf-Jährige, gegen den ich in meinem letzten Spiel antreten musste, wird mal ein ganz Großer – der soll für Deutschland spielen“, ist Frank Hermes froh, dass er diesem Gegner ein Remis abringen konnten. „Das bot er mir nach dem 19. Zug an und ich habe angenommen“, erinnert Hermes. Damit hatte der Wermelskirchener fünfeinhalb aus sieben Punkten auf seinem Konto, was durch ein Remis-Spiel bei den Gegnern auf den Verfolger-Plätzen nicht einzuholen war.

„Gleich mein erstes Spiel dauerte über fünf Stunden“, sagt Frank Hermes: „Das war richtungsweisend für mich.“ Die Partie endete unentschieden. „Ich hatte mir vorgenommen, bei dem Turnier kein Spiel zu verlieren. Denn schließlich ist im Schach ein halber Punkt viel, erläutert Frank Hermes, der damit den Rat seiner Trainer und Mitspieler vom Schachverein befolgte: „Hartnäckig und standhaft bleiben, den Gegner mürbe spielen. Die Partie ausspielen, wenn es eine ausgeglichene Stellung gibt.“ Er habe wohl Geduld gezeigt, die er früher nicht hatte, meint Frank Hermes.

Auf das Turnier hatte er sich gut vorbereitet: „Im Verein haben wir Spieler, die sich regelmäßig zum Schach verabreden. In Corona-Zeiten auch online. Wir geben uns gegenseitig Tipps.“ Seine Partien und Spielzüge beim „Cup der Deutschen Einheit“ habe er allesamt in eine Handy-App eingegeben: „Das haben die Wermelskirchener Vereinsmitglieder verfolgt und analysiert.“ Die Vorbereitungszeit für das Turnier nutzte Hermes, um seine Partien mit der sogenannten Philidor-Verteidigung zu eröffnen und entsprechende Folge-Spielzüge zu trainieren. „Diese Philidor-Verteidigung stammt aus dem 17. Jahrhundert und galt in der Schach-Szene über Jahre als zu passiv. Durch einige Großmeister hat der Spielzug in jüngster Zeit ein Revival erfahren.“

Aufgrund des Turniersiegs hat Frank Hermes in seiner Schach-Leistungsklassifizierung (Deutsche Wertungszahl: DWZ) 71 Punkte hinzugewonnen: von 1614 auf 1685 DWZ. „Meine Abschneiden lag deutlich über der erwartbaren Leistung“; kommentiert Frank Hermes seine drei Remis und vier Siege bei seinen sieben „Cup der Deutschen Einheit“-Turnier-Partien.