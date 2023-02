Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen Wo Soundwelten entstehen

Normalerweise stehen hier die Besucher der Veranstaltungen in der Kattwinkelschen Fabrik voller Vorfreude vor Beginn herum – oder sie diskutieren in der Pause oder danach das eben Gesehene bei einem Getränk. Doch am Sonntagabend ist hier alles ganz anders. Stühle sind aufgereiht, die Eingangstüren sind mit schwarzen Stoffbahnen abgehängt, zwei Keyboards und eine Sound-Anlage stehen davor, indirektes Licht taucht die improvisierte Bühne in gespenstisch kaltes Licht. Es ist das zweite Foyerkonzert, das an diesem Abend vor erfreulich großer Kulisse stattfindet. Das erste ist bereits fast ein halbes Jahr her – am 9. September des Vorjahres hat die Band „Dream Pharmacy“ in diesem Rahmen gespielt. An diesem Abend bekommen zwei ganz unterschiedliche Solomusikerinnen die Gelegenheit, sich zu präsentieren.