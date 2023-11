AJZ Bahndamm in Wermelskirchen Die Band „Four Imaginary Boys“ spielt am Samstagabend „The Cure“

„The Cure“ ist so eine Band, die auch ohne den wohl größten Hit „Friday I’m In Love“ vom neunten Studioalbum „Wish“, das im Jahr 1992 erschienen ist, bis heute eine riesige Fangemeinde um sich schart. Vielleicht nicht so fanatisch wie jene von „Depeche Mode“, einer anderen 80er-Jahre-Ikone, aber durchaus so, dass die Band bis heute nicht nur im Radio gespielt wird, sondern die Konzerte nach wie vor gut besucht sind – wobei seit 2021 eher Ruhe im „Cure“-Karton herrscht. Ende allerdings offen und nicht bestätigt.