Für Kunden in Wermelskirchen : Fotograf verschenkt 300 Kalender

Wermelskirchen Holger Klaes ist Fotograf und Verleger. Seit 2015 gibt er Kalender heraus – die sich bisher überraschend gut verkauft haben. Nur Exemplare mit Motiven von Köln sind noch viele übrig. 300 Stück verschenkt Klaes nun an Kunden des örtlichen Buchhandels.

Die Broschürenkalender würden meist von Touristen gekauft, erklärt Holger Klaes, es seien aber viel weniger Leute als sonst unterwegs gewesen. Köln Touristik habe beispielsweise im letzten Jahr etwa 450 Stück verkauft, dieses Jahr weit weniger als hundert. In der Bahnhofsbuchhandlung seien statt mehr als 300 Stück weit weniger als 50 verkauft worden. Der Verleger aus Wermelskirchen bliebe somit auf mehr als der Hälfte dieser Kalender sitzen, da noch einige hundert nicht verkaufte Exemplare aus dem Barsortiment remittiert werden. Deshalb hat er beschlossen, die Reste an seine treuen Buchhändlerkunden in Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen zu verschenken, die die Kalender wiederum an ihre Kunden kostenfrei weitergeben sollen.

Die Verschenk-Aktion des Fotografen soll am Montag starten. Buchhandlungen in den drei Städten erhalten von Holger Klaes jeweils 50 der Broschürenkalender mit Motiven aus Köln, diese sollen dann an die Kunden verschenkt werden. „Die ersten 50 Kunden, die etwas während des Lockdowns in den Läden kaufen, bekommen einen Kalender gratis zum Einkauf dazu. Unabhängig vom Einkaufswert“, erklärt der Fotograf. In Wermelskirchen gibt es die Druckwerke in den Buchhandlungen Alpha, Marabu, Siebel und van Wahden. „Ich bringe die Exemplare selbst in die Läden“, sagt der Fotograf. „Die Buchhändler finden die Idee toll und haben sich sehr gefreut“, sagt Klaes.