Ökumenische Werkstatt in Wermelskirchen : Fotoaktion „Nur Mut!“ bringt positives Denken in die Stadt

Nicola Brinkmann, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, und Andre Frowein von WiW ließen sich zum Abschluss der Aktion von Morgenpost-Fotograf Jürgen Moll ablichten Foto: Nick Deutz

Wermelskirchen Die Ökumenische Werkstatt – in der viele evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden aus Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Hilgen-Neuenhaus zusammen arbeiten, lud mit ihrer Aktion „Nur Mut!“ alle Wermelskirchener ein, in die Kamera zu lachen und sich fotografieren zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Deutz

Am Freitag endete eine Aktion, die vielen Wermelskirchenern trotz schwieriger Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zauberte und auch zukünftig als ein ermutigendes Zeichen Bestand haben wird. Die Ökumenische Werkstatt – in der viele evangelische, katholische und freikirchliche Gemeinden aus Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Hilgen-Neuenhaus zusammen arbeiten, lud mit ihrer Aktion „Nur Mut!“ in den letzten drei Wochen alle Wermelskirchener ein, in die Kamera zu lachen und sich fotografieren zu lassen.

Nicola Brinkmann, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in St. Michael, und Andre Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW), blickten nun auf die Aktion zurück. Ihr Fazit fällt äußerst positiv aus, auch weil sich zahlreiche Menschen bereit erklärten, sich in der Stadt ablichten zu lassen und sich an diesem Fotoprojekt zu beteiligen. „Es haben sich sowohl Jugendliche, Familien mit ihren Kindern, Alleinstehende als auch Senioren fotografieren lassen und damit ein Zeichen gegen die vielen Streitigkeiten während der Corona-Pandemie gesetzt“, sagt Brinkmann.

Auch Frowein ist begeistert von der Resonanz. „Das Feedback, was wir bekommen haben, ist sehr positiv. In den letzten Wochen wurden an unterschiedlichen Orten mit verschiedenen Fotografen so viele tolle Fotos gemacht. Es ziehen wirklich alle an einem Strang“, so der WiW-Vorsitzende.

Die Aktion, mit der man den Mut zum positiven Denken wieder in die Stadt zurückzubringen möchte, habe in den letzten Tagen durch die dramatische Situation in der Ukraine nun nochmals kräftig an Bedeutung gewonnen, bekräftigen beide beim letzten Fotoprojekt-Tag am Freitag.

Ab der übernächsten Woche werden die Bilder der lachenden Gesichter dann in zweifacher Form in der Stadt veröffentlicht werden. Zum einen werden die Bilder jeweils in unterschiedlichen Einrichtungen und Schaufenstern in Wermelskirchen, Dhünn und Dabringhausen in einem Rahmen gezeigt werden. Zum anderen wird es eine gesonderte Ausstellung in den Schaufenstern der Telegrafenpassage, in der Carl-Leverkus-Straße 1b, geben. Bis Ostern können sich Interessierte das Fotoprojekt dort vor Ort anschauen und auf sich wirken lassen.