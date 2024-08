Sportverein in Wermelskirchen Fördergeld soll Gemeinschaft im Quartier stärken

Insgesamt wurden in der „Leader“-Region Bergisches Wasserland im Juni übrigens 22 neue Projekte für die Förderung ausgewählt. Insgesamt fließen rund 300.000 Euro Fördermittel in die Region – mit mindestens einem Projekt in jeder der acht beteiligten Kommunen. Auch der Kirchplatz in Dhünn und die DLRG in Wermelskirchen erhalten in diesem Jahr „Leader“-Gelder.