Willkommen in Wermelskirchen : Flüchtling eröffnet eigenen Imbiss

Hoffen auf viele Kunden: Imbiss-Inhaber Hoshank Mirza (r.) mit seinen Mitarbeitern Qaso Ibrahim und Nura Shani Baqi (v.l.). Foto: Lea Hensen

Wermelskirchen Hoshank Mirza ist vor drei Jahren aus Syrien geflüchtet. Mit Unterstützung der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ hat er sich nun einen Traum erfüllt. Vom mutigen Weg in die Selbstständigkeit

An der Thomas-Mann-Straße 19 brennt wieder Licht. Die Eingangstür der kleinen Imbissbude, die nun schon mehr als ein Jahr lang leer stand, ist mit Luftballons dekoriert. Schwarz-Rot-Gold sind ihre Farben.

Hoshank Mirza hat die Ballons aufgehängt, er feiert an diesem Abend einen großen Tag. Der 27-Jährige eröffnet seinen ersten eigenen Imbiss. „Bei Mirza“ soll der Laden heißen, „das Schild vorne über dem Eingang fehlt noch“, sagt der schlaksige junge Mann entschuldigend und strahlt. Er ist aufgeregt, das sieht man, und es ist schwierig, ihn an diesem Abend in Ruhe zu sprechen. Immer wieder verschwindet er hinter der Theke und schaut nach dem Rechten, kommt dann wieder nach vorne, legt gelbe Flyer auf einen Tisch. Eine Gruppe Leute betritt den Imbiss, sie scheinen Mirza persönlich zu kennen, umarmen ihn herzlich und überreichen ihm Sekt.

Mit dem Imbiss hat sich der zweifache Vater einen Traum erfüllt. Im März 2016 kam er aus Syrien nach Deutschland, flüchtete in den Irak, in die Türkei, über den Seeweg nach Griechenland. Bus und Bahn brachten ihn über die westliche Balkanroute bis nach Deutschland. Er war einer der wenigen, die diesen Fluchtweg noch passierten. In diesen Tagen machten die Balkanländer ihre Grenzen dicht.

Und er kam alleine. Seine Frau und sein damals einjähriges Kind blieben in Syrien zurück, erst im vergangenen Jahr kamen sie nach. Mirza landete zunächst in Dortmund, bis er in einer Turnhalle in Dabringhausen unterkam. Monate später bezog er eine kleine Wohnung.

An der Volkshochschule lernte er Deutsch – und bei der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ fand er Freunde. „Er kam irgendwann auf mich zu, sagte mir, dass er wieder mit Lebensmitteln arbeiten will“, erzählt Norbert Hensel, der die Flüchtlinge seit Jahren betreut. In seiner Heimat hatte Mirza einen Lebensmittelladen geführt, in Wermelskirchen jobbte er in einem Restaurant. Hensel vermittelte den Kontakt zum Vermieter der Imbissbude an der Thomas-Mann-Straße, wo Mirza gleich die Einrichtung übernahm.

Doch der Weg bis zur Eröffnung war nicht einfach. Mirza lacht. „Ungefähr ein Jahr haben wir gebraucht“, sagt er. Eine bürokratische Hürde nach der anderen galt es zu überwinden, Business-Plan, Gesundheitszeugnisse, viele Fachtermini in einer neuen Sprache, in einer neuen Schrift. Mirza ist dankbar für die Unterstützung, die er von den Flüchtlingshelfern bekam. Auch deswegen habe er Luftballons in den Farben der Deutschlandflagge gewählt. „Ich habe viel von Deutschland bekommen, ich will jetzt auch für Deutschland arbeiten“, sagt er.

„Die meisten Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak sind sehr bestrebt, von den Behörden unabhängig zu werden“, sagt Hensel. Dass Mirza das mit Eigeninitiative in nur wenigen Jahren geschafft habe, sei eine „riesengroße Leistung“.

Am Tag nach der Eröffnung kamen in den Imbiss immerhin schon 130 Gäste. Pizza, Nudeln, Baguettes und Salate – der Inhaber hat einige Gerichte auf der üppigen Speisekarte aus anderen Imbissen übernommen, andere selbst neu kreiert. Syrische und kurdische Spezialitäten stehen auch auf der Karte. Drei Mitarbeiter hat er beschäftigt, der Imbiss liefert auch außer Haus.