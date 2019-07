Gewinner der Aktion in Wermelskirchen : Preise für die fleißigsten Stadtradler

Wermelskirchen Die Kilometer sind schon längst gezählt, die CO2-Ersparnisse errechnet, nur ein letzter Akt bleibt, um das jährliche Stadtradeln in Wermelskirchen abzuschließen – die Ehrung der fleißigsten Teilnehmer.

34.659 Kilometer hatten die 106 Teilnehmer dieses Jahr mit ihren Drahteseln zurückgelegt. Damit haben deutlich weniger Menschen an der Aktion teilgenommen als noch 2018. Im Vorjahr hatten 142 Wermelskirchener in die Pedale getreten. Dafür sind die Radler 2019 im Schnitt etwa 40 Kilometer mehr gefahren. Daran nicht ganz unbeteiligt war Jörg Kemppainen – er hat in den 21 Tagen der Aktion nämlich ganze 1131 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Damit hatte er die erfolgreichste Einzelleistung in Wermelskirchen. Dafür erhielt Kemppainen vom Landrat einen Gutschein für ein Fahrradgeschäft in Höhe von 75 Euro. „Wenn man so viel fährt, braucht man immer Ersatzteile“, freute sich Kemppainen auf den Preis. Die Konkurrenz für den ersten Platz war groß – dicht gefolgt war seine Leistung von Sören Krystek (1101 Kilometer) und Oliver Braun (1075 Kilometer). Sie erhielten auch Gutscheine, jeweils im Wert von 50 und 25 Euro. Die Vielfahrer betonten, dass andere Radler sich nicht von den gefahrenen Kilometern abschrecken sollen. „Auch wenn man das Auto einmal stehen lässt, hilft das schon sehr viel“, sagte Oliver Braun.