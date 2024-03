Bürgerhäuser in Wermelskirchen Der letzte Vortrag über den Jakobsweg von Klaus Flanhardt

Es wehte ein Hauch Spanien durch die Bürgerhäuser. Am Donnerstagnachmittag gab es in Wermelskirchens guter Stube nämlich nicht nur einen Diavortrag des Dabringhauseners Klaus Flanhardt über seine Erlebnisse auf dem „Camino“, dem Jakobsweg. Sondern es wurden für die rund 40 Zuschauer auch spanische Tapas und „vino tinto“, also Rotwein, sozusagen als geistige Stärkung gereicht. Denn auch wenn es natürlich deutlich weniger anstrengend war, dem „Camino“ in Bildform zu folgen, als wenn man die rund 2500 Kilometer nach Nordspanien per pedes zurücklegte, konnte man sich mit diesen Hilfsmitteln doch sehr gut in die Reise einfühlen. Eingeladen dazu hatte die Senioren-Union.