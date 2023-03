Firma in Wermelskirchen feiert 30-jähriges Bestehen Ganz oder gar nicht ist das Motto von Ralf Magney

Neulich klingelte spät in der Nacht das Notfallhandy von Ralf Magney. Die Verantwortlichen einer Chemiefirma erzählten aufgeregt von einem Unfall. Das Unternehmen, mit dem sie eigentlich in solchen Situationen kooperieren würden, sei der Lage nicht Herr geworden. „Wir kommen“, antwortete Ralf Magney kurz und rief noch in der Nacht seine Mitarbeiter zusammen.