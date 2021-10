Jugendinitiative Wermelskirchen : Trotz Lockdown ist die finanzielle Lage gut

Wermelskirchen Der Trägerverein des Bahndamms wählt neuen Vorstand. Die Initiative hat knapp 150 Mitglieder und blickt auf das Jubiläumsfestival im kommenden Jahr.

Der stellte in seinem Bericht fest: „Ich hatte noch nie so wenig Arbeit mit der Buchhaltung wie in den vergangenen Monaten.“ In der Phase des Corona-Lockdowns gab es keine Veranstaltungen im AJZ, entsprechend fiel kaum Kassenführung an. Während nunmehr der Bahndamm den Veranstaltungsbetrieb wieder gestartet hat, verbleibt ein Trostpflaster aus der tristen Zeit ohne Veranstaltungsprogramm, wie Frank Kaluscha erläuterte: „Unsere finanzielle Situation ist top.“