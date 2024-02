Vereine und Finanzen in Wermelskirchen Finanzamt richtet Hilfe für Vereine ein

Damit will Marcus Optendreck, Finanzminister in NRW, die Vereine nicht alleine lassen – und hat deswegen die Finanzämter per Erlass beauftragt, „engagierten Menschen aus gemeinnützigen Vereinen bei Fragestellungen rund um die Rechte und Pflichten im Besteuerungsverfahren zur Seite zu stehen“. Das bedeutet konkret: Die Finanzämter sollten bis Ende 2023 Berater bestimmen, die künftig als Ansprechpartner für Vereinsvertreter im Einsatz sind.