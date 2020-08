Film-Eck in Wermelskirchen : Im Kinosessel in die Arktis reisen

Eisbär-Szene aus dem Kinofilm „Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“, der diese Woche im FimEck in Wermelskirchen läuft. Foto: Christian Wüstenberg Foto: Christian Wüstenberg

Wermelskirchen Wegen Corona können wir alle zurzeit nur mit Einschränkungen verreisen. Das Film-Eck Wermelskirchen holt die Welt jetzt mit Reisefilmen ins Kino. Die Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg nehmen die Zuschauer mit auf eine Expedition in die Arktis nach Spitzbergen.

Das neue, unabhängige und werbefreie Filmprojekt „Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“ ist ab dem 7. August im FilmEck in Wermelskirchen zu sehen. Dabei nehmen die Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg die Zuschauer mit auf eine ganz besondere Expedition nach Spitzbergen in der Arktis, eine zu Norwegen gehörende Inselgruppe zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol. Dort leben nur 2500 Einwohner – und 3000 Eisbären. In einem ausgebauten Fischkutter, der zum Expeditionsschiff umfunktioniert wurde, umranden Schranz und Wüstenberg im arktischen Sommer mit ihrer Crew das Archipel.