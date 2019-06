Jugend aus Wermelskirchen : Feuerwehrnachwuchs im sportlichen Wettstreit

Burscheid 450 Jugendliche aus 18 Löschgruppen und dem Technischen Hilfswerk aus dem Kreisgebiet zelten in Burscheid. Das steht für die jungen Branbekämpfer an.

An den bevorstehenden heißen Tagen ist die ausreichende Menge an Flüssigkeit wichtig. Gekühlt werden können die Getränke zur Not auch, denn jeder Einheit stehen die genaue Anzahl an Kilowattstunden zur Verfügung. „Wenn niemand auf die Idee kommt, eine Waschmaschine mitzubringen, sollte das für alle reichen“, scherzt Czychun. Dass der Strom für das Laden von Handys aufgebraucht werden könnte, glaubt der Feuerwehrmann aus Leichlingen derweil nicht. Einige Einheiten hätten ein klares Handyverbot ausgesprochen, erfahrungsgemäß aber würde den Kindern an diesen Tagen so viel geboten, dass sie kein Bedürfnis verspüren, am Smartphone zu daddeln. „Das ist für die Jugendfeuerwehr ein absolutes Highlight, auf das sich alle lange freuen.“