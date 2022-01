Feuerwehreinsatz in Wermelskirchen : Brand in der Sparkasse schnell gelöscht

Brand in der Sparkasse schnell gelöscht

Feuerwehreinsatz in Wermelskirchen

Im Vorraum der Sparkasse hat es am Sonntag gebrannt. Foto: Michael in't Zandt

Wermelskirchen Aufmerksame Passanten entdeckten am Sonntag gegen Mittag ein Feuer im Vorraum der Sparkasse. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und löschten das Feuer.

Am gestrigen Sonntag wurde es um die Mittagszeit recht laut in der Wermelskirchener Innenstadt: Der Grund: ein Feuerwehreinsatz in der Telegrafenstraße. Ziel war das Sparkassegebäude. Aufmerksame Passanten hatten das Feuer im Vorraum der Sparkasse entdeckt, gleichzeitig ging auch die Brandmeldeanlage los, berichtete die Polizei. Und da es sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr nicht weit hatten, waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort.