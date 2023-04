Haus Eifgen in Wermelskirchen Kurz vor dem Konzert rückt die Feuerwehr an

Das wird wenige Minuten später aber zu einem Problem: Ohne Blaulicht, aber in voller Montur rückt um kurz nach 19 Uhr die Feuerwehr aus Eipringhausen im Eifgen an. Gruppenführer Max Lietzau und Kollege Moritz Preyer springen vom Fahrzeug und nehmen die Situation unter die Lupe. Der Autohalter muss schnellstens umparken. Dann kommt der Befehl des Gruppenführers an die anderen Kameraden: „Absitzen“. Ein Feuer vor den Toilettenräumen wird gemeldet. In Windeseile haben die Feuerwehrleute die Schläuche ausgerollt, einen Verteiler angeschlossen und sich über den kleinen Biergarten hinter dem Haus einen Zugang gesucht.